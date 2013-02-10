Разработка сайтов начиная от визиток заканчивая соц.сетями.Сео..

Связь: через ЛС, далее Skype, . Возможна связь по телефону.

Время работы: 10 00 - 23 00 по Киеву. Выходных нет

Всегда готова оперативно ответить на любые ваши вопросы .

Разработка сайтов начиная от обычных визиток заканчивая соц.сетями;большой опыт в написании интернет магазинов.

Соответственно огромный опыт в Сео продвижении сайтов,поможем вашему бизнесу еще больше развиваться .

Вы знаете что хотите но у вас нет технического задания-я помогу вам его составить и отправлю бриф для простоты решения проблем.ЦЕНА?-"Спасибо!"

Безупречные дизайны с учетом юзабилити, мы не просто штампуем сайты,как это делают другие, а создаем ваш собственный стиль и бизнес в интернете.

Любые текстовые услуги. От рерайтинга до копирайтинга статей, пишем описания товаров и просто интересные seo статьи, делаем переводы с\на англ\другие, создаем шаблоны для генератора статей и другие услуги.

Всегда работаем качественно и соблюдаем сроки , так как по ДОГОВОРУ!

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ НАШИХ РАБОТ:

1)http://www.ptocenter.ru – «центр профессионального транспортного образования»

2)http://pasage.kiev.ua – свадебное агентство «Пассаж»

3)http://www.lancelot.com.ua – ресторан «Ланселот»

4) http://exspay.com - платежный сервис

5)http://suputnyk-tour.com.ua –туристическа фирма «Спутник»

6)http://auto-moto-tires.net.ua – «интернет магазин авто-мото шины»

7)http://pekotof.com.ua – интернет-магазин «Пекотоф»

8)http://uterm.org.ua –компания «терм»

9)http://eparts.kiev.ua –интернет-магазин «Епартс»

10)http://dtv2004.com.ua – студия профессиональной фото и видеосъемки

11)http://antelec.com.ua –агенство недвижемости «Золотой телец»

12)http://avtolev.com.ua – автомаркет «Лев»

13)http://macosh.com.ua –ресторан «Макош»

14)http://okean.net.ua – портал «корпорація Океан»

15)http://okean.net.ua/goodsmarket

16)http://sintalagriculture.com –«Синтал Агро»

17)http://www.sprayagro.com.ua – «Спрей Агро»

18)http://ql.net.ua «Гаврилівські курчата»

19)http://www.ardihouse.com.ua «Ардіхауз»

20)http://www.kleo-music.com.ua –«kleo-musik»

21)http://магазинподарков.com.ua «Интернет магазин подарков»

22)http://aqualux.com.ua «Аква люкс»

23)http://www.schwarzkopf.kiev.ua «Салон Schwazkopf»

24)http://ikrinka.com.ua «Икринка»

25)http://uamarmur.com.ua «Украинский мрамор»

26)http://www.sokolovskyi.com –«Персональный сайт Валентина Соколовского»

27)http://rezinas.com.ua Интернет магазин «Резинас»

28)http://redstonehotel.net Отель «Ред стоун»

29)http://kuznya-laska.com – Кузня «Ласка»

30)http://nstone.com.ua - "Н.Стоун"

31)http://katalizator.org –«Катализатор»

32)http://grandwood.com.ua «Гранд Вуд»

33)http://loveat.com.ua –каталог ресторанов «Loveat»

34)http://lunvan.info - Ресторан Лун Ван

35)http://www.ochistkavod.com.ua –Компания «Очистка вод»

36)http://www.elitaurum.com -интернет –«магазин «фрешлайф»

37)http://arcanite.com.ua - ювелирный интернет –магазин

38)http://elitcomfort.org.ua «Елит Комфорт»

39)http://www.agrobonus.com «Агробонус»

40)http://vasiliadi.kiev.ua –Интернет-магазин «Василлади»

41)http://sdm-group.com.ua

42)http://www.world4women.com –Интернет магазин “Мир для женщин»

43)http://kievgold.com – интернет-магазин –«увелирная карта»

44)http://www.golden-dio.ru Ювелирная компанія «дИо» интернет магазин

45)http://trade-city.ua – интернет-магазин «Трейд сити»

46)http://kosmystik.com –компания космистик

47)http://leo.ua –ресторан «Лео»

48) http://planetdreams.biz - коммерческая социальная сеть

Буду рада сотрудничать!