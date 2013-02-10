Связь: через ЛС, далее Skype, . Возможна связь по телефону.
Время работы: 10 00 - 23 00 по Киеву. Выходных нет
Всегда готова оперативно ответить на любые ваши вопросы .
Разработка сайтов начиная от обычных визиток заканчивая соц.сетями;большой опыт в написании интернет магазинов.
Соответственно огромный опыт в Сео продвижении сайтов,поможем вашему бизнесу еще больше развиваться .
Вы знаете что хотите но у вас нет технического задания-я помогу вам его составить и отправлю бриф для простоты решения проблем.ЦЕНА?-"Спасибо!"
Безупречные дизайны с учетом юзабилити, мы не просто штампуем сайты,как это делают другие, а создаем ваш собственный стиль и бизнес в интернете.
Любые текстовые услуги. От рерайтинга до копирайтинга статей, пишем описания товаров и просто интересные seo статьи, делаем переводы с\на англ\другие, создаем шаблоны для генератора статей и другие услуги.
Всегда работаем качественно и соблюдаем сроки , так как по ДОГОВОРУ!
НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ НАШИХ РАБОТ:
1)http://www.ptocenter.ru – «центр профессионального транспортного образования»
2)http://pasage.kiev.ua – свадебное агентство «Пассаж»
3)http://www.lancelot.com.ua – ресторан «Ланселот»
4) http://exspay.com - платежный сервис
5)http://suputnyk-tour.com.ua –туристическа фирма «Спутник»
6)http://auto-moto-tires.net.ua – «интернет магазин авто-мото шины»
7)http://pekotof.com.ua – интернет-магазин «Пекотоф»
8)http://uterm.org.ua –компания «терм»
9)http://eparts.kiev.ua –интернет-магазин «Епартс»
10)http://dtv2004.com.ua – студия профессиональной фото и видеосъемки
11)http://antelec.com.ua –агенство недвижемости «Золотой телец»
12)http://avtolev.com.ua – автомаркет «Лев»
13)http://macosh.com.ua –ресторан «Макош»
14)http://okean.net.ua – портал «корпорація Океан»
15)http://okean.net.ua/goodsmarket
16)http://sintalagriculture.com –«Синтал Агро»
17)http://www.sprayagro.com.ua – «Спрей Агро»
18)http://ql.net.ua «Гаврилівські курчата»
19)http://www.ardihouse.com.ua «Ардіхауз»
20)http://www.kleo-music.com.ua –«kleo-musik»
21)http://магазинподарков.com.ua «Интернет магазин подарков»
22)http://aqualux.com.ua «Аква люкс»
23)http://www.schwarzkopf.kiev.ua «Салон Schwazkopf»
24)http://ikrinka.com.ua «Икринка»
25)http://uamarmur.com.ua «Украинский мрамор»
26)http://www.sokolovskyi.com –«Персональный сайт Валентина Соколовского»
27)http://rezinas.com.ua Интернет магазин «Резинас»
28)http://redstonehotel.net Отель «Ред стоун»
29)http://kuznya-laska.com – Кузня «Ласка»
30)http://nstone.com.ua - "Н.Стоун"
31)http://katalizator.org –«Катализатор»
32)http://grandwood.com.ua «Гранд Вуд»
33)http://loveat.com.ua –каталог ресторанов «Loveat»
34)http://lunvan.info - Ресторан Лун Ван
35)http://www.ochistkavod.com.ua –Компания «Очистка вод»
36)http://www.elitaurum.com -интернет –«магазин «фрешлайф»
37)http://arcanite.com.ua - ювелирный интернет –магазин
38)http://elitcomfort.org.ua «Елит Комфорт»
39)http://www.agrobonus.com «Агробонус»
40)http://vasiliadi.kiev.ua –Интернет-магазин «Василлади»
42)http://www.world4women.com –Интернет магазин “Мир для женщин»
43)http://kievgold.com – интернет-магазин –«увелирная карта»
44)http://www.golden-dio.ru Ювелирная компанія «дИо» интернет магазин
45)http://trade-city.ua – интернет-магазин «Трейд сити»
46)http://kosmystik.com –компания космистик
47)http://leo.ua –ресторан «Лео»
48) http://planetdreams.biz - коммерческая социальная сеть
Буду рада сотрудничать!