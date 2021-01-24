kris_shepelyuk

Кристина Шепелюк kris_shepelyuk

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создам стильный и продающий лендинг для вас))

Разработка качественных, стильных и продающих сайтов

Здраствуйте)) Работаю в програмах Adobe Photoshop и Figma

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/kristenshe1b13

Какие услуги я предоставляю?

  • Дизайн Landing page
  • Дизайн сайтов
  • Адаптивный дизайн
  • Рекламные баннеры
  • Визитки
Как происходит сотрудничество?

  • Изучение ТЗ ( при его отсутствии помогу составить ), обсуждение задач, сроков и стоимости
  • После предоплаты 40% от суммы проекта создаю детальный прототип
  • Далее начинаю работу непосредственно над дизайном страниц. Высылаю Вам на согласование, при необходимости - вносим правки
  • Разрабатываю адиптивы
  • Вношу все правки. После перевода остатка оплаты отправляю исходник
Способ оплаты:  Карта Visa или Mastercard,  Яндекс Деньги. 

Все правки вносятся бесплатно))) главное - довольный клиент! 

 Цены

  • Лендинг от 100$, адаптив (планш.+смарт.): +30$
  • Сайт: главная страница от 70$, внутренние страницы 20$ за 1стр, адаптив (планш.+смарт.): +30$

Контакты

  • Telegram: @KristinaShepelyuk
  • Instagram: @kristina_shepelyuk

Портфолио