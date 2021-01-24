Создам стильный и продающий лендинг для вас))
Разработка качественных, стильных и продающих сайтов
Здраствуйте)) Работаю в програмах Adobe Photoshop и Figma
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/kristenshe1b13
Какие услуги я предоставляю?
- Дизайн Landing page
- Дизайн сайтов
- Адаптивный дизайн
- Рекламные баннеры
- Визитки
- Изучение ТЗ ( при его отсутствии помогу составить ), обсуждение задач, сроков и стоимости
- После предоплаты 40% от суммы проекта создаю детальный прототип
- Далее начинаю работу непосредственно над дизайном страниц. Высылаю Вам на согласование, при необходимости - вносим правки
- Разрабатываю адиптивы
- Вношу все правки. После перевода остатка оплаты отправляю исходник
Все правки вносятся бесплатно))) главное - довольный клиент!
Цены
- Лендинг от 100$, адаптив (планш.+смарт.): +30$
- Сайт: главная страница от 70$, внутренние страницы 20$ за 1стр, адаптив (планш.+смарт.): +30$
- Telegram: @KristinaShepelyuk
- Instagram: @kristina_shepelyuk
- e-mail: [email protected]
Портфолио
- First screen Plan57 просмотров
- Landing Page для ветиринарной клиники70 просмотров
- Landing Page для компании Спецтехника66 просмотров