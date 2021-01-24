Создам стильный и продающий лендинг для вас))

Разработка качественных, стильных и продающих сайтов

Здраствуйте)) Работаю в програмах Adobe Photoshop и Figma

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/kristenshe1b13

Какие услуги я предоставляю?

Дизайн Landing page

Дизайн сайтов

Адаптивный дизайн

Рекламные баннеры

Визитки

Изучение ТЗ ( при его отсутствии помогу составить ), обсуждение задач, сроков и стоимости

После предоплаты 40% от суммы проекта создаю детальный прототип

Далее начинаю работу непосредственно над дизайном страниц. Высылаю Вам на согласование, при необходимости - вносим правки

Разрабатываю адиптивы

Вношу все правки. После перевода остатка оплаты отправляю исходник

Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard, Яндекс Деньги.

Все правки вносятся бесплатно))) главное - довольный клиент!

Лендинг от 100$, адаптив (планш.+смарт.): +30$

Сайт: главная страница от 70$, внутренние страницы 20$ за 1стр, адаптив (планш.+смарт.): +30$