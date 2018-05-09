Дизайнер.

Здравствуйте ! Я дизайнер из города Сочи. Если вам нужны творческие личности ,то вы попали именно к такому человеку. Чувство вкуса и стиля ,

знание стилей и направлений в дизайне , думаю отсутствие опыта заменит

трудолюбие и обожание своего дела. Вам необходим ремонт в квартире? Я

вам помогу !Визуализация ваших будущих интерьеров , разработка

планировочного решения,разработка планов перепланировки , рабочая

документация в Аrchicad. Имею опыт работы удаленно. Научится чему то

новому - не проблема , я сама осваиваю графические программы . В

совершенстве знаю CorallDraw, Archicad, и 3dsMax.Буду рада если

откликнетесь!! Звоните на номер и на whatsapp указанный выше. Портфолио

по просьбе.