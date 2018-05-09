Дизайнер.
Здравствуйте ! Я дизайнер из города Сочи. Если вам нужны творческие личности ,то вы попали именно к такому человеку. Чувство вкуса и стиля ,
знание стилей и направлений в дизайне , думаю отсутствие опыта заменит
трудолюбие и обожание своего дела. Вам необходим ремонт в квартире? Я
вам помогу !Визуализация ваших будущих интерьеров , разработка
планировочного решения,разработка планов перепланировки , рабочая
документация в Аrchicad. Имею опыт работы удаленно. Научится чему то
новому - не проблема , я сама осваиваю графические программы . В
совершенстве знаю CorallDraw, Archicad, и 3dsMax.Буду рада если
откликнетесь!! Звоните на номер и на whatsapp указанный выше. Портфолио
по просьбе.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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