krissteiert

Переводчик с немецким на уровне носителя

Добрый день!

Я - переводчик, уже восемь лет живу и работаю в Германии (Мюнхен), два года назад окончила здесь высшее образование на переводчика фр-нем. Живя и учась здесь, я вывела свои знания немецкого на уровень носителя языка, а мое образование говорит о том, что я профессионально владею всеми современными техниками перевода. Если Вам нужен быстрый и качественный перевод на немецкий или особо сложный перевод с немецкого на русский (например, в технической или экономической сферах), я с радостью возьмусь за работу.

Русский - мой родной язык. Есть опыт работы с английским и французским в качестве исходных языков, с удовольствием работаю с украинским.

Буду рада Вашим заказам!