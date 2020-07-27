krisstrawb

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не скажите «Меня всё устраивает»4. Маркетинговые рекомендации. В работе опираюсь на основы маркетинга,поэтому вы можете быть уверены в том, что ваш сайт будет продаватьРаботаю с Zero Block и с стандартными блокамиУсловия работы:· Предоплата50%Длясотрудничества, нажмите «Оставить сообщение», либо же вот мои контакты:Пишитепожалуйста, что вы от ВалерииТелеграм:+380988742410Email: [email protected]