Внимание рабовладельцы, предлагающие работать бесплатно, а также люди, предлагающие работу за смешные суммы – просьба не беспокоить. Готова работать много, сотрудничать долго, писать согласно вашим желаниям, по возможности хорошо, но за нормальные деньги, я не говорю о миллионах, но время – деньги, поэтому тратить его на 10 рублей за 1000 символов не собираюсь.

Личные качества:

Исполнительность

Работоспособность

Широкий спектр знаний в разных областях

Умение быстро искать информацию и разбираться в ней

Желание угодить заказчику

Пунктуальность

Профессиональные навыки:

Юридическое образование

Владение английским и русским языками

Грамотность

Разбираюсь в стилях и жанрах журналистики

Чувство юмора

Умение преподнести информацию в интересной форме

Области знаний:

Информационные статьи:

(«Польза макарон»: http://nakuhnie.ru/polzamakaron.html

«Идеальный киновечер»: http://nakuhnie.ru/idealnyj-kinovecher.html

«Еда для тематической вечеринки»: http://nakuhnie.ru/eda-dlya-tematicheskoj-vecherinki.html

«Что надеть на тематическую вечеринку»: http://nakuhnie.ru/chto-nadet-na-tematicheskuyu-vecherinku.html

«Идеи для тематической вечеринки»: http://nakuhnie.ru/idei-dlya-tematicheskoj-vecherinki.html

«Идеи для вечеринки. Часть вторая»: http://nakuhnie.ru/idei-dlya-vecherinki-chast-vtoraya.html

«Что подарить женщине, девушке, девочке»: http://nakuhnie.ru/chto-podarit-zhenshhine-devushke-devochke.html )

Аналитические статьи:

(«Мой любимый Квентин»: http://nakuhnie.ru/moj-lyubimyj-kventin.html

«Должна ли девушка звонить первой?»: http://nakuhnie.ru/dolzhna-li-devushka-zvonit-pervoj.html

«Мой первый день за рулем»: http://nakuhnie.ru/moj-pervyj-den-za-rulem.html

«Когда начинаешь понимать, что парень не твое»: http://nakuhnie.ru/kogda-ponimaesh-chto-paren-ne-tvoe.html )

Продающие тексты:

(«Волосатые ноги? Неа, не слышала!»http://nakuhnie.ru/volosatye-nogi-nea-ne-slyshala.html

«Что такое мультиварка и с чем ее едят?»: http://nakuhnie.ru/chto-takoe-multivarka-i-s-chem-ee-edyat.html )

Рерайтинг

Ну и в заключение хотелось бы отметить, что мне интересен читатель даже больше чем заказчик, а потому я пытаюсь удовлетворить желания обоих, ведь иногда они расходятся. Выбрав меня, вы получите оригинальные тексты в срок, которые действительно будут информировать или продавать, все зависит от вашего желания. От меня зависит только интерес читателя, который я могу обеспечить своими текстами.