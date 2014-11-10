Здравствуйте. Меня зовут Алина. Я люблю интернет и работу в нем, слежу за модными нет-трендами, в курсе, какой мем откуда произошел, могу и умею модерировать.
2009-2013
Администратор и модератор специализированного ресурса для помощи и поддержки нарко- и алкозависимых людей.
Исполняемые обязанности: создание, развитие и поддержка интересных тем, общение с пользователями, отслеживание спама, флуда и оффтопа, редактирование постов, урегулирование внутрифорумных конфликтов, бан за нарушения и вывод из бана, общий контроль над ресурсом.
2012-2013
Онлайн-консультант.
Исполняемые обязанности: онлайн-консультирование клиентов, приём и оформление заказов, формирование заказов, ведение клиентской базы, контроль наличия видов товара на складе, заказ образцов и работа с поставщиком.
2013-2013
Копирайтер.
Исполняемые обязанности: создание описаний к видео, их размещение и отслеживание комментариев
2013-2014
Контент-менеджер.
Исполняемые обязанности: подбор, постинг и редактура статей, материалов и фотографий, поиск, установка и оформление флеш-игр, модерация сообщества.