Опытный модератор, контент-менеджер и кладезь фантазии для любого проекта.

Здравствуйте. Меня зовут Алина. Я люблю интернет и работу в нем, слежу за модными нет-трендами, в курсе, какой мем откуда произошел, могу и умею модерировать.

2009-2013

Администратор и модератор специализированного ресурса для помощи и поддержки нарко- и алкозависимых людей.

Исполняемые обязанности: создание, развитие и поддержка интересных тем, общение с пользователями, отслеживание спама, флуда и оффтопа, редактирование постов, урегулирование внутрифорумных конфликтов, бан за нарушения и вывод из бана, общий контроль над ресурсом.

2012-2013

Онлайн-консультант.

Исполняемые обязанности: онлайн-консультирование клиентов, приём и оформление заказов, формирование заказов, ведение клиентской базы, контроль наличия видов товара на складе, заказ образцов и работа с поставщиком.

2013-2013

Копирайтер.

Исполняемые обязанности: создание описаний к видео, их размещение и отслеживание комментариев

2013-2014

Контент-менеджер.

Исполняемые обязанности: подбор, постинг и редактура статей, материалов и фотографий, поиск, установка и оформление флеш-игр, модерация сообщества.