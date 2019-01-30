kristi_17

Кристина Вознесенская kristi_17

 
39 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА/ПОЛИГРАФИЯ/ЛОГОТИПЫ

Опыт в наружной рекламе более 10 лет.

- векторизация изображения

- разработка макетов  печатной продукции (листовки, каталоги, плакаты, визитки и т.д.)

- разработка дизайна для наружной рекламы

- разработка логотипа

Владения программами:

Corel Draw, Adobe Photoshop

ОПЛАТА:

Банковская карта Сбербанка

Яндекс.Деньги

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:

Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!

- Не занимаюсь волонтерством и работой за отзыв.

- Не выполняю бесплатные тестовые задания.

- Работаю по будням с 9.00 до 18.00 по Мск

Photoshop
Портфолио
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 часов
нет рейтинга