НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА/ПОЛИГРАФИЯ/ЛОГОТИПЫ

Опыт в наружной рекламе более 10 лет.

- векторизация изображения

- разработка макетов печатной продукции (листовки, каталоги, плакаты, визитки и т.д.)

- разработка дизайна для наружной рекламы

- разработка логотипа

Владения программами:

Corel Draw, Adobe Photoshop

ОПЛАТА:

Банковская карта Сбербанка

Яндекс.Деньги

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:

Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!

- Не занимаюсь волонтерством и работой за отзыв.

- Не выполняю бесплатные тестовые задания.

- Работаю по будням с 9.00 до 18.00 по Мск