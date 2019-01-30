НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА/ПОЛИГРАФИЯ/ЛОГОТИПЫ
Опыт в наружной рекламе более 10 лет.
- векторизация изображения
- разработка макетов печатной продукции (листовки, каталоги, плакаты, визитки и т.д.)
- разработка дизайна для наружной рекламы
- разработка логотипа
Владения программами:
Corel Draw, Adobe Photoshop
ОПЛАТА:
Банковская карта Сбербанка
Яндекс.Деньги
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:
Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!
- Не занимаюсь волонтерством и работой за отзыв.
- Не выполняю бесплатные тестовые задания.
- Работаю по будням с 9.00 до 18.00 по Мск
Действие аккаунта приостановлено!
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Логотипы и Знаки
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от $10от 1 дня
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Наружная реклама
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