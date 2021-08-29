Контент менеджер

Приветики-пистолетики!!! О себе: мне 26 лет, живу в Киеве и самое главное люблю социальные сети и все что с ними связанно…а особенно наполнять различным контентом (фото, видео, музыкальные сопровождения), учитывая тренды на разных платформах. Прошла смм- курс, где были различные актуальные направления по продвижению. Работала 4 года кадровым сотрудником в офисе, поэтому хороший пользователь ПК и умею вести грамотно диалог и переписку. Интересует удаленная работа с плавающим графиком) Контактная информация: тг @kristikityaaa, 0951562596 Instagram: https://www.instagram.com/kristi.kityaaa/ Спасибо за внимание ☺