Делаю все как для себя!
Доброго времени суток всем, кто посетил мой профиль.
Предлагаю услуги: рерайт, копирайтинг, корректировка, редактирование,написание курсовых,дипломных работ в области психологии,социологии,педагогики,написание статей.
Преимущества:
- высшее филологическое образование (Винницкий государственный педагогический университет)
- специализация: украинский, русский язык, зарубежная литература,социальная педагогика,психология
- опыт роботы в социальной свере-2 года (центр для семьи,детей и молодежи( так как имею специальность социального работника), с людьми зависящими от алкоголя,наркотиков,
малоимущими семьями, трудными подростками, проводила тренинги,семинары в
данной области,была фасилитатором в общественной организации ЛЖВ
(проводила тренинги для студентов и школьников по проблеме СПИДа).
• опытный пользователь ПК (MS Windows, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet, Adobe Photoshop)
• высокая скорость набора текста
Способы оплаты: Webmoney, украинский ПриватБанк
Стоимость услуг готова обговаривать!
Редактирование и Корректура
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$0.5/час
от $1от 5 часов
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