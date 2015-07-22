Делаю все как для себя!

Доброго времени суток всем, кто посетил мой профиль.

Предлагаю услуги: рерайт, копирайтинг, корректировка, редактирование,написание курсовых,дипломных работ в области психологии,социологии,педагогики,написание статей.

Преимущества:

высшее филологическое образование (Винницкий государственный педагогический университет)

специализация: украинский, русский язык, зарубежная литература,социальная педагогика,психология

опыт роботы в социальной свере-2 года (центр для семьи,детей и молодежи( так как имею специальность социального работника), с людьми зависящими от алкоголя,наркотиков, малоимущими семьями, трудными подростками, проводила тренинги,семинары в данной области,была фасилитатором в общественной организации ЛЖВ (проводила тренинги для студентов и школьников по проблеме СПИДа).

• опытный пользователь ПК (MS Windows, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet, Adobe Photoshop)

• высокая скорость набора текста

Способы оплаты: Webmoney, украинский ПриватБанк

Стоимость услуг готова обговаривать!