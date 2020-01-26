kristina2001rubk

Продаю продающие лендинги

Занимаюсь лендингами созданными на конструкторе Тильда уже около 5 месяцев. Пришло время набивать руку в продажах. Знаю что такое воронка продаж и лид магнит, мне можно доверить упаковку вашего бизнеса.

Кроме лендингов работаю также СММ специалистом для блогеров и коммерции, создаю воронки для монетизации вашего блога. Пишу стихи и дизайню в различных форматах, от сайтов до визиток.

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