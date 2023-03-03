kristina_shest78

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Меня зовут Кристина. У меня высшее экономическое образование. Имею опыт работы в отделе закупок и продаж.

Могу выполнить работу такую: копирайтинг, дизайн фото, сделать фото в фотобоксе. Проходила курсы Лео Шевченко по работе с маркетплейсами: ОЗОН и Wildberries.

Многое знаю о работе с маркетплейсами и имею опыт работы, могу помочь с продвижением, рутинной работой, а так же с документацией( вопросы юридического характера и прочее).