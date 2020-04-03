kristina_ya

Веб дизайн, оформление групп в вк.

Приветствую! Меня зову Кристина. Сфера моей деятельности-веб-дизайн и все что с ним связано.

Прошла курс обучения по веб-дизайну у Данил Фимушкинhttp://vk.cc/4KKfvC. Сейчас активно занимаюсь дизайном лендингов и баннеров, мне нужно крутое портфолио) Обратившись ко мне за помощью или советом, вы не пожалеете! Разберем по полочкам вашу проблему, выявил сильные и слабые стороны и забацаем суперкрутой и уникальный дизайн. Я очень дружелюбна и готова ответить на все вопросы, касаемые вашего проекта))

Мои услуги:

- дизайн сайтов (лэндинг, сайт-визитка, многостраничник, интернет-магазин)

- дизайн баннеров

- дизайн визиток

- оформление групп в вк

- обработка, ретушь фотографий.

Мои контакты для связи:

e-mail: [email protected]

skype: kristinaevseenko13

Буду рада сотрудничеству!