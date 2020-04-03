kristina_ya

Кристина kristina_ya

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Веб дизайн, оформление групп в вк.

Приветствую! Меня зову Кристина. Сфера моей деятельности-веб-дизайн и все что с ним связано.

Прошла курс обучения по веб-дизайну у Данил Фимушкинhttp://vk.cc/4KKfvC. Сейчас активно занимаюсь дизайном лендингов и баннеров, мне нужно крутое портфолио) Обратившись  ко мне за помощью или советом, вы не пожалеете! Разберем по полочкам вашу проблему, выявил сильные и слабые стороны и забацаем суперкрутой и уникальный дизайн. Я очень дружелюбна и готова ответить на все вопросы, касаемые вашего проекта))

Мои услуги:

- дизайн сайтов (лэндинг, сайт-визитка, многостраничник, интернет-магазин)

- дизайн баннеров

- дизайн визиток

- оформление групп в вк

- обработка, ретушь фотографий.

Мои контакты для связи:

e-mail: [email protected]

skype: kristinaevseenko13

Буду рада сотрудничеству!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обработать ключевые запросы

    $13

    Сделать максимально релевантное объявление, т.е. соответствие запроса и страницы сайта. Во вложении файл, который необходимо обработать. Там есть вкладки с ключевыми запросами по брендам. 1 бренд (panasonic) оставили как пример обработанного. Нужно ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Elena_U_S
Елена 
48 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Обработать ключевые запросы
Было очень приятно работать с Кристиной. Ответственный, отзывчивый и надежный заказчик. Все подробно и вежливо объясняет. Никаких проблем с оплатой - все во время. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Отлично выполненная работа по ключевым запросам. Ответственный подход, всегда на связи. Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв