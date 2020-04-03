kristina_ya

Сделать максимально релевантное объявление, т.е. соответствие запроса и страницы сайта. Во вложении файл, который необходимо обработать. Там есть вкладки с ключевыми запросами по брендам. 1 бренд (panasonic) оставили как пример обработанного. Нужно ...
Приветствую! Меня зову Кристина. Сфера моей деятельности-веб-дизайн и все что с ним связано.
Прошла курс обучения по веб-дизайну у Данил Фимушкинhttp://vk.cc/4KKfvC. Сейчас активно занимаюсь дизайном лендингов и баннеров, мне нужно крутое портфолио) Обратившись ко мне за помощью или советом, вы не пожалеете! Разберем по полочкам вашу проблему, выявил сильные и слабые стороны и забацаем суперкрутой и уникальный дизайн. Я очень дружелюбна и готова ответить на все вопросы, касаемые вашего проекта))
Мои услуги:
- дизайн сайтов (лэндинг, сайт-визитка, многостраничник, интернет-магазин)
- дизайн баннеров
- дизайн визиток
- оформление групп в вк
- обработка, ретушь фотографий.
Мои контакты для связи:
e-mail: [email protected]
skype: kristinaevseenko13
Буду рада сотрудничеству!
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