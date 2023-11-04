О себе...
Качества личности:
Умение находить решение из нестандартных ситуаций, трудолюбивая (могу работать сутками на пролет), ответственная, коммуникабельная, дисциплинированна, общительная (т.к с каждым человеком принимаешь опыт общения с людьми), оптимист, целеустремленная (работаю на результат).
Таланты и хобби:
Дополнительно увлекаюсь фотографией, поэтому мои статьи всегда снабжены качественными иллюстрациями, спорт (танцы, плаванье, волейбол), чтение книг.
Редактирование и Корректура
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