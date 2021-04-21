kristinavol

Набор и редактирование текста, перевод с русского языка, расшифровка видео и аудио

Студент, магістр (1 курс). Вмію проводити ефективний аналіз даних, приділяю велику увагу

деталям. Освіта: v Коледж Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Ступінь: молодший спеціаліст. Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування" (денна форма навчання).

Отримала диплом з відзнакою. v Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. Ступінь: бакалавр Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (денна форма навчання). Отримала диплом з відзнакою. Продовжую навчання в Національному університеті харчових технологій на магістратурі. Навички: Просунутий користувач пакету Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher). Відмінне знання російської мови.

Завжди закінчую те, за що беруся, що також стосується робочих завдань та обов'язків. Поважаю чужу думку, йду на компроміси.