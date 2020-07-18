kristinazhukova1

Кристина Жукова kristinazhukova1

 
25 летКазахстан/Костанай
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Жукова Кристина Александровна - Переводчик

Жукова Кристина Александровна 

Переводчик

Образование : Челябинский государственный университет

Специальность: перевод и переводоведение

Языки: английский , французский

Компьютерные навыки: печать, сканирование, копирование документов, Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Power Point 

Личные качества: отсутствие вредных привычек . ответственность, активность, стрессоустойчивость .