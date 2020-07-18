kristinazhukova1

Кристина Жукова kristinazhukova1kristinazhukova1
25 летКазахстан/Костанай
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Жукова Кристина Александровна - Переводчик
Жукова Кристина Александровна
Переводчик
Образование : Челябинский государственный университет
Специальность: перевод и переводоведение
Языки: английский , французский
Компьютерные навыки: печать, сканирование, копирование документов, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Power Point
Личные качества: отсутствие вредных привычек . ответственность, активность, стрессоустойчивость .