kristiness

Кристина kristiness

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
контент-менеджер, копирайт, рерайт, маркетинг, реклама, pr, редактор

-уверенный пользователь ПК;

-большой опыт работы в AdobePhotoshop/Lightroom;

-опыт работы журналистом, контент-менеджером, копирайтером, рерайтером;

-грамотное владение русским (белорусским) языком; английским языком (Cambridge Certificate)

-знания HTML, CSS;

-навыки написание новостей, анонсов, пресс-релизов;

-умение работать с большими объемами информации

-высшее техническое образование

-филологическое образование

-Знания в сферах: литетратура, строительство, архитектура, языкознание, фотография;

-Внимательность к деталям;

-Активность;

-Коммуникабельность;

-Креативность, творческое мышление;

-Ответственность;

-Оптимизм.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $8
от 2 дней
#1784
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4713
Переводы
нет отзывов
от $8
от 2 дней
#9303
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#9923