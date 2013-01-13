контент-менеджер, копирайт, рерайт, маркетинг, реклама, pr, редактор
-уверенный пользователь ПК;
-большой опыт работы в AdobePhotoshop/Lightroom;
-опыт работы журналистом, контент-менеджером, копирайтером, рерайтером;
-грамотное владение русским (белорусским) языком; английским языком (Cambridge Certificate)
-знания HTML, CSS;
-навыки написание новостей, анонсов, пресс-релизов;
-умение работать с большими объемами информации
-высшее техническое образование
-филологическое образование
-Знания в сферах: литетратура, строительство, архитектура, языкознание, фотография;
-Внимательность к деталям;
-Активность;
-Коммуникабельность;
-Креативность, творческое мышление;
-Ответственность;
-Оптимизм.
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