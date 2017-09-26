Художник, иллюстратор

Опыт работыДизайнер графических работс 09.2016 по наст. время (11 месяцев)ООО CleanWay (Производство и продажа дезинфекций)Разработка рекламных и полиграфических материалов,разработка макетов, этикеток, упаковок, вывесок. Разработка корпоративного

стиля и логотипа компании.ОбразованиеВысшеес 09.2012 по 06.2016Київський національний університет будівництва таархітектури, архітектура, Киев.Дополнительное образование- Курсы по обучению 3Ds Max + Corona (2015, 3 месяца)- Специализированное обучение компьютерной графике, изучениеAdobe Illustrator (2016, 2 месяца)- Школа искусств № 5, художественное отделение (2002-2012,10 лет)Профессиональные навыкиНавыки работы с компьютером- Adobe Photoshop;- Adobe Illustrator;- 3Ds Max + Corona;- Revit;- работаю с графическим планшетом;- Word, Excel;- PowerPoint.Знание языковАнглийский — среднийЧешский — вышесреднегоРусский — роднойУкраинский — роднойДополнительная информацияПрофессиональные и другие навыки:Знание проф. програм: - Adobe Photoshop;- Adobe Illustrator;- 3Ds Max + Corona;- Revit;- работаю с графическим планшетом;- свободно рисую от руки;- владение техниками: акварель, тушь, акрил, масло, пастель,батик, гуашь, цветные карандаши, владею графическим планшетом;- профессиональное знание основ композиции и теорииколористики. Личные качества: Художественное образование, творческое мышление, любовь ксвоему делу.Творческая личность умеющая проявлять креативность кпоставленным задачам. Открыта к обучению, легко осваиваю новые направления истили. Ответственная и целеустремленная, стремлюсь к саморазвитию. Внимательна

к деталям.E-mail:[email protected] Портфолио можно посмотреть по ссылке:https://ksingaevska.wixsite.com/portfolio Также, я есть на сайте Shutterstock:www.shutterstock.com/g/Krystyna+Synhaievska