Графический Дизайнер

Добрый день, я графический дизайнер с художественным опытом работы 8 лет. Я окончила художественную школу, курсы с преподавателем Союза Художников России, курсы при РГУ им. Косыгина. В настоящее время заканчиваю 4 курс Костромской Государственный Университет по специальности 54.03.01. Работала в агентстве по оформлению праздников арт-директором и стажировалась в рекламном агентстве РИА Креатив. Люблю свое дело, ответственно подхожу к исполнению качества. Работаю с полиграфией, версткой макетов (сайты и мобильные приложения) включительно, разработкой фирменного стиля, ретушью и пр. Дополнительное портфолио: https://www.behance.net/vowelsspaceandtime