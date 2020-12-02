Графический Дизайнер
Добрый день, я графический дизайнер с художественным опытом работы 8 лет. Я окончила художественную школу, курсы с преподавателем Союза Художников России, курсы при РГУ им. Косыгина. В настоящее время заканчиваю 4 курс Костромской Государственный Университет по специальности 54.03.01. Работала в агентстве по оформлению праздников арт-директором и стажировалась в рекламном агентстве РИА Креатив. Люблю свое дело, ответственно подхожу к исполнению качества. Работаю с полиграфией, версткой макетов (сайты и мобильные приложения) включительно, разработкой фирменного стиля, ретушью и пр. Дополнительное портфолио: https://www.behance.net/vowelsspaceandtime
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Портфолио
- Каталог для фирмы отделочных материалов57 просмотров
- Визитки для репетитора по фортепиано47 просмотров
- Верстка биографии49 просмотров
- Малосудоходный декупаж43 просмотра
- Иллюстрация к стихотворению ЖЕЛТЫЙ ДОМ36 просмотров
- Иллюстрации к книге СТАРИК И МОРЕ83 просмотра
- Визуализация наружной рекламы39 просмотров
- Каталог для фирмы отделочных материалов38 просмотров
- Упаковка и брендбук настольной игры36 просмотров
- Форма заказа30 просмотров
- Леттеринг73 просмотра
- Макет письма для МАНЕКИ57 просмотров