krivoluckaja

Графический дизайнер

Я графический дизайнер, работаю на фрилансе. Рассматриваю предложения как на проектную занятость, так и на постоянную. Обладаю навыками дизайна сайтов, лендингов, разработки рекламной и полиграфической продукции. Среди моих клиентов школы вокала, таргетологи, владельцы интернет-магазинов (одежда, печи, комплектующие для грузовиков), тур. операторы. Буду рада проектам из бьюти-индустрии, сферы развлечений, общепита и др.

Быть дизайнером - моя давняя мечта. То, что приносит удовольствие и доход. Способ приносить людям пользу через визуальный контент.