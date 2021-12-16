У м е н и я :

• трекинг/анимирование графических объектов

• кеинг зеленого фона

• цветокоррекция

• наложение звука

• работа со скоростью

• добавление титров/субтитров, фотографий, переходов и эффектов

• мультикамерный монтаж

И н с т р у м е н т ы :

Монтирую в Final Cut Pro X, добавляя в свои работы авторские интересности при помощи Apple Motion и Affinity Photo. Обработкой звука занимаюсь в Logic Pro X.

О п ы т :

В профессии год с небольшим, на старте осваивал азы искусства на курсах профессионального режиссёра монтажа Дмитрия Ларионова. Собрал несколько видео для ряда YouTube каналов, Instagram аккаунтов и пабликов Вконтакте.

П р о ч е е :

Соблюдаю все правила размещения видео на различных площадках,

имею стабильный интернет 100mb/sec.

[email protected]