У м е н и я :
• трекинг/анимирование графических объектов
• кеинг зеленого фона
• цветокоррекция
• наложение звука
• работа со скоростью
• добавление титров/субтитров, фотографий, переходов и эффектов
• мультикамерный монтаж
И н с т р у м е н т ы :
Монтирую в Final Cut Pro X, добавляя в свои работы авторские интересности при помощи Apple Motion и Affinity Photo. Обработкой звука занимаюсь в Logic Pro X.
О п ы т :
В профессии год с небольшим, на старте осваивал азы искусства на курсах профессионального режиссёра монтажа Дмитрия Ларионова. Собрал несколько видео для ряда YouTube каналов, Instagram аккаунтов и пабликов Вконтакте.
П р о ч е е :
Соблюдаю все правила размещения видео на различных площадках,
имею стабильный интернет 100mb/sec.