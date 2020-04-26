Воплощайте свои идеи качественно и в срок вместе со мной!

﻿Я люблю то, чем занимаюсь,и люблю быть вкладом в развитие проектов других людей.

Поэтому я буду рад реализовать ваши идеи и помочь Вам стать на ступень выше в

достижении ваших целей.

Работая со мной вы получаете:

- Выполнение всех работ в срок

- Качественную верстку

- Оперативное внесение правок и новшеств

- Доведенный проект до конца

- Красивый и актуальный дизайн - так как в моей команде есть дизайнер

- Адаптивность вашего сайта для всех устройств

- Удобный СMS на любой комфортной для Вас платформе

- Постоянную связь в процессе работы Буду рад нашему сотрудничеству!

⚙️ Мои знания, умения, навыки:

Twitter Bootstrap 4

HTML5

CSS3

Flexbox

VCS Git

SASS/SCSS

JavaScript, jQuery

Responsive

Parallax scrolling

Pixel perfect

Wordpress

Адаптивность

Кроссбраузерность

Этапы работы:

1. Согласование проекта

2. Внесение предоплаты

3. Завершение проекта

4. Внесение остальной части оплаты

5. Поддержка проекта в течение года

Мои контакты:

Telegram: https://t.me/Krlzubiuk

E-mail: [email protected]