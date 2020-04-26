Я люблю то, чем занимаюсь,и люблю быть вкладом в развитие проектов других людей.
Поэтому я буду рад реализовать ваши идеи и помочь Вам стать на ступень выше в
достижении ваших целей.
Работая со мной вы получаете:
- Выполнение всех работ в срок
- Качественную верстку
- Оперативное внесение правок и новшеств
- Доведенный проект до конца
- Красивый и актуальный дизайн - так как в моей команде есть дизайнер
- Адаптивность вашего сайта для всех устройств
- Удобный СMS на любой комфортной для Вас платформе
- Постоянную связь в процессе работы Буду рад нашему сотрудничеству!
⚙️ Мои знания, умения, навыки:
Twitter Bootstrap 4
HTML5
CSS3
Flexbox
VCS Git
SASS/SCSS
JavaScript, jQuery
Responsive
Parallax scrolling
Pixel perfect
Wordpress
Адаптивность
Кроссбраузерность
Этапы работы:
1. Согласование проекта
2. Внесение предоплаты
3. Завершение проекта
4. Внесение остальной части оплаты
5. Поддержка проекта в течение года
Мои контакты:
Telegram: https://t.me/Krlzubiuk
E-mail: [email protected]