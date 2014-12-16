Переводчик с испанского и английского языков, переводчик на испанский язык.
Образование
2009 - 2014 - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва. Высшая школа перевода, Перевод и переводоведение
2012 - Universidad de Granada. Facultad de Traduccion e Interpretacion, Traduccion e Interpretacion
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Испанский — свободно владею
Тесты, экзамены
2013 - DELE C1. Instituto Cervantes, Диплом, подтверждающий уровень владения языком.
Опыт работы
Июнь 2013 — по настоящее время (1 год 2 месяца) - ООО Фондо Русо, Москва, realmadrid.ru. Переводчик. Ежедневный перевод новостей, интервью, комментариев игроков и тренерского штаба «Реал Мадрид» с испанского языка на русский. Наполнение социальных сетей сайта интересным контентом.