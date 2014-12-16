Переводчик (испанский, английский)

Переводчик с испанского и английского языков, переводчик на испанский язык.

Образование

2009 - 2014 - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва. Высшая школа перевода, Перевод и переводоведение

2012 - Universidad de Granada. Facultad de Traduccion e Interpretacion, Traduccion e Interpretacion

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Испанский — свободно владею

Тесты, экзамены

2013 - DELE C1. Instituto Cervantes, Диплом, подтверждающий уровень владения языком.

Опыт работы

Июнь 2013 — по настоящее время (1 год 2 месяца) - ООО Фондо Русо, Москва, realmadrid.ru. Переводчик. Ежедневный перевод новостей, интервью, комментариев игроков и тренерского штаба «Реал Мадрид» с испанского языка на русский. Наполнение социальных сетей сайта интересным контентом.