Художественное образование

длительный опыт работы в рекламе и полиграфии

хороший опыт журнальной верстки и иллюстрации для детских и взрослых изданий

создание персонажей

(Иллюстратор, Фрихенд)

вектор, акварель, тушь, карандаш...

умение работать в заданном стиле и технике