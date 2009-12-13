Художественное образование
длительный опыт работы в рекламе и полиграфии
хороший опыт журнальной верстки и иллюстрации для детских и взрослых изданий
создание персонажей
(Иллюстратор, Фрихенд)
вектор, акварель, тушь, карандаш...
умение работать в заданном стиле и технике
Портфолио
- Остап Бендер478 просмотров
- Дэвид Бом и Карл Прибрам (квантовые физики)289 просмотров
- Без названия124 просмотра
- Открытка105 просмотров
- Орел для воблера159 просмотров
- Без названия987 просмотров
- Украиночка121 просмотр
- Зверюшки для кондитерки149 просмотров
- Ёжики, акварель для кондитерки201 просмотр
- Красотка100 просмотров
- Купец140 просмотров
- Парусник. Акварель422 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!