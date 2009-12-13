krokins

Лариса Никитенко krokins

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Художественное образование

длительный опыт работы в рекламе и полиграфии

хороший опыт журнальной верстки и иллюстрации для детских и взрослых изданий

создание персонажей

(Иллюстратор, Фрихенд)

вектор, акварель, тушь, карандаш...

умение работать в заданном стиле и технике

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Svet-pro
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Открытка + конверт. Срочно!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!