kron812

Павел kron812

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
IT-консультант, администрирование, хостинг, тестирование ПО
  • Аутсорсинг IT-услуг по сопровождению UNIX-серверов
  • Организация службы HelpDesk
  • Целевые рекомендации по выбору нового ПО или замене существующего
Подбор и настройка виртуальных серверов — VDS и VPS хостинг

  • Подбор площадки и параметров сервера в соответствии с требованиями проекта
  • Настройка VDS сервера под конкретные задачи
  • Оптимизация работы как сервера в целом, так и отдельных служб
  • Установка и настройка конфигурации обновлений
  • Настройка корпоративной почты на базе VDS хостинга
  • Установка и настройка на сервер дополнительных сервисов и служб в соответствии с требованиями проекта
Хостинг

  • Подбор площадки для виртуального хостинга в соответствии с требованиями проекта
  • Консультирование по размещению и настройке сайта на выбранной площадке или аутсорсинг этих работ
  • Настройка служб: почта, DNS
  • Установка и настройка почтовых Web-интерфейсов
  • Перенос существующего сайта на новый хостинг
Вирусы

  • Очистка сайта от вирусов и восстановление работоспособности скриптов
  • Обновление CMS для предотвращения повторного заражения
  • Обновление компонентов VDS серверов для предотвращения повторного заражения
  • Анализ сайта на вирусные уязвимости и поиск решений устранения угроз
Open Source решения

  • Комплексное управление проектами согласно целям заказчика
  • Организация виртуального офиса
  • Open Source решения на VDS серверах под ключ
  • Устанока и настройка сервера XMPP (Jabber)
  • Дополнительные сервисы на основе Open Source решений
Тренинги, обучающие семинары

  • Проведение семинаров и вэбинаров для отделов продаж по програмным продуктам.
  • Проведение семинаров и тренингов по работе с программными продуктами для целевой аудитории заказчика
Тестирование ПО
  • Полный цикл тестирования Web-проектов.
  • Разработка Тест-плана и тест-кейсов
  • Оформление документации по тестированию