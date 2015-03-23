IT-консультант, администрирование, хостинг, тестирование ПО
- Аутсорсинг IT-услуг по сопровождению UNIX-серверов
- Организация службы HelpDesk
- Целевые рекомендации по выбору нового ПО или замене существующего
- Подбор площадки и параметров сервера в соответствии с требованиями проекта
- Настройка VDS сервера под конкретные задачи
- Оптимизация работы как сервера в целом, так и отдельных служб
- Установка и настройка конфигурации обновлений
- Настройка корпоративной почты на базе VDS хостинга
- Установка и настройка на сервер дополнительных сервисов и служб в соответствии с требованиями проекта
- Подбор площадки для виртуального хостинга в соответствии с требованиями проекта
- Консультирование по размещению и настройке сайта на выбранной площадке или аутсорсинг этих работ
- Настройка служб: почта, DNS
- Установка и настройка почтовых Web-интерфейсов
- Перенос существующего сайта на новый хостинг
- Очистка сайта от вирусов и восстановление работоспособности скриптов
- Обновление CMS для предотвращения повторного заражения
- Обновление компонентов VDS серверов для предотвращения повторного заражения
- Анализ сайта на вирусные уязвимости и поиск решений устранения угроз
- Комплексное управление проектами согласно целям заказчика
- Организация виртуального офиса
- Open Source решения на VDS серверах под ключ
- Устанока и настройка сервера XMPP (Jabber)
- Дополнительные сервисы на основе Open Source решений
- Проведение семинаров и вэбинаров для отделов продаж по програмным продуктам.
- Проведение семинаров и тренингов по работе с программными продуктами для целевой аудитории заказчика
- Полный цикл тестирования Web-проектов.
- Разработка Тест-плана и тест-кейсов
- Оформление документации по тестированию
Действие аккаунта приостановлено!