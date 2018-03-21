Качественная настройка рекламы Яндекс.Директ для вашего бизнеса

- детальный анализ ниши / сегмента

- анализ ЦА / портрет клиента

- конкурентная разведка

- анализ посадочной страницы / помощь в оптимизации

- сбор семантического ядра / только целевые запросы, без воды

- фильтрация / тонкая минусация, отсекаем всё лишнее

- написание качественных объявлений / точные заголовки, сочные тексты

- настройка и запуск рекламной кампании.

Делаю прогноз бюджета по проекту - покажу от каких цифр отталкиваться, к чему быть готовым.

Ведение проекта:

обратная связь по определенным периодам / мои и ваши наблюдения по результатам рекламных кампаний

оптимизация и корректировки / два отчета в месяц с данными статистики.

На что ориентируемся: адекватное понимание своего бизнеса и тонкое взаимодействие со специалистом.

Свою часть работы я знаю и вы можете, по хорошему, устать от моего с Вами сотрудничества.

Детальное погружение в детали вашего бизнеса (ниша, регион, сезонность, ЦА, посадочная страница) непременно приводит к положительным результатам.

Нужна качественная настройка? Всегда на связи.

Первый контакт на Email / [email protected]

В дальнейшем удобно держать связь через WhatsApp или Skype.

Проверено годами ;-)

Успехов Вам, Мира и наслаждения Жизнью.