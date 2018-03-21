- детальный анализ ниши / сегмента
- анализ ЦА / портрет клиента
- конкурентная разведка
- анализ посадочной страницы / помощь в оптимизации
- сбор семантического ядра / только целевые запросы, без воды
- фильтрация / тонкая минусация, отсекаем всё лишнее
- написание качественных объявлений / точные заголовки, сочные тексты
- настройка и запуск рекламной кампании.
Делаю прогноз бюджета по проекту - покажу от каких цифр отталкиваться, к чему быть готовым.
Ведение проекта:
обратная связь по определенным периодам / мои и ваши наблюдения по результатам рекламных кампаний
оптимизация и корректировки / два отчета в месяц с данными статистики.
На что ориентируемся: адекватное понимание своего бизнеса и тонкое взаимодействие со специалистом.
Свою часть работы я знаю и вы можете, по хорошему, устать от моего с Вами сотрудничества.
Детальное погружение в детали вашего бизнеса (ниша, регион, сезонность, ЦА, посадочная страница) непременно приводит к положительным результатам.
Нужна качественная настройка? Всегда на связи.
Первый контакт на Email / [email protected]
В дальнейшем удобно держать связь через WhatsApp или Skype.
Проверено годами ;-)
Успехов Вам, Мира и наслаждения Жизнью.