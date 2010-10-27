Основные виды деятельности компании Кронверк заключаются в проектировании электроустановок, согласовании проектной документации, получении и распределении мощностей. Помимо этого компания предоставляет бесплатные консультации и юридическое сопровождение дел. Может обеспечить допуски в эксплуатацию и провести монтажные работы. Одним из преимуществ является ведение дел по взаимоотношениям с жилищными и эксплуатирующими организациями, а также аренда и обслуживание дизеле генераторов мощностью до 100 кВт. Кронверк может похвастаться гибкой ценовой политикой и достаточно короткими сроками выполнения работ. Наши услуги могут понадобиться любому владельцу недвижимости, арендатору или предпринимателю в Санкт-Петербурге.