Основная деятельность компании Кронверк — это проектирование и монтаж электроустановок. Кронверк предоставляет энергоуслуги любой сложности. Возможно согласование с ПСК - «Петербургской сбытовой компанией» и с «Ленэнерго». На нашем сайте вы можете ознакомиться с правилами технологического присоединения. А так же получить информацию о перераспределении, выкупе, получении мощности и ее продаже. На сайте компании Кронверк также представлена функциональная схема проекта электроснабжения.

Помимо этого предоставляются услуги по согласованию проектной документации, обслуживанию электроустановок. Мы можем предложить юридическое сопровождение дел, как для организации, так и для частного лица. И самое важное и удобное для наших клиентов — это бесплатные консультации.