КРАТКО О ВАЖНОМ:
За плечами 4 года успешной работы графическим дизайнером: 3,5 года - в дизайн-студии на постоянной основе. Пол года назад открыла свою творческую студию "KROPIVA design" где работаю и по сей день.
Работа КАЧЕСТВЕННО и точно В СРОК!
ДЕЛАЮ САМА:
- Логотип (от 60$)
- Фирменный стиль (айдентика)(стандартный фирм.стиль - 130$)
- Брендбук, Гайдлайн (паспорт стандартов)
- Верстка полиграфической продукции
- Наружная реклама
- PDF-брошюры, презентации в Power Point (от 35$)
- Ретуширование фотографий, художественное оформление снимков, коллаж.
При долгосрочном сотрудничестве делаю СКИДКУ!!!
Также КОМАНДА творческой студии "KROPIVA design" предоставляет услуги по написанию текстов:
- информационные
- рекламные
- продающие
- описания товаров;
- статьи;
- сео-тексты;
- рецензии.
Различные тематики (строительство, производство, предоставление услуг, красота, недвижимость, финансы, кредитование, туризм и прочее).Контент-наполнение сайтов. Ведение долгосрочных контент-проектов.
УДОБНО И ВЫГОДНО:
- выполнение установленных сроков
- лояльность к поправкам - работа на результат
- внимание к деталям
- творческий подход
- возможнлость комплексного заказа графического дизайна + копирайт
- СКИДКИ (простой логотип в исполнении, меньшее количество вариантов - ниже стоимость, либо долгосрочное сотрудничество)
- выполнение частных проектов и сотрудничество с РА
- долгосрочное сотрудничество
- наличие и сохранение полной базы выполненных работ
В КОНКУРСАХ НЕ УЧАСТВУЮ.
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ВНИМАНИЕ! Будьте бдительны! Я использую только те контакты, которые указаны в моем аккаунте!!!
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