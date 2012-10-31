Фирменный стиль, логотипы, графический дизайн, упаковка. Копирайт

КРАТКО О ВАЖНОМ:

За плечами 4 года успешной работы графическим дизайнером: 3,5 года - в дизайн-студии на постоянной основе. Пол года назад открыла свою творческую студию "KROPIVA design" где работаю и по сей день.

Работа КАЧЕСТВЕННО и точно В СРОК!

ДЕЛАЮ САМА:

- Логотип (от 60$)

- Фирменный стиль (айдентика)(стандартный фирм.стиль - 130$)

- Брендбук, Гайдлайн (паспорт стандартов)

- Верстка полиграфической продукции

- Наружная реклама

- PDF-брошюры, презентации в Power Point (от 35$)

- Ретуширование фотографий, художественное оформление снимков, коллаж.

При долгосрочном сотрудничестве делаю СКИДКУ!!!

Также КОМАНДА творческой студии "KROPIVA design" предоставляет услуги по написанию текстов:

- информационные

- рекламные

- продающие

- описания товаров;

- статьи;

- сео-тексты;

- рецензии.

Различные тематики (строительство, производство, предоставление услуг, красота, недвижимость, финансы, кредитование, туризм и прочее).Контент-наполнение сайтов. Ведение долгосрочных контент-проектов.

УДОБНО И ВЫГОДНО:

- выполнение установленных сроков

- лояльность к поправкам - работа на результат

- внимание к деталям

- творческий подход

- возможнлость комплексного заказа графического дизайна + копирайт

- СКИДКИ (простой логотип в исполнении, меньшее количество вариантов - ниже стоимость, либо долгосрочное сотрудничество)

- выполнение частных проектов и сотрудничество с РА

- долгосрочное сотрудничество

- наличие и сохранение полной базы выполненных работ

В КОНКУРСАХ НЕ УЧАСТВУЮ.

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ВНИМАНИЕ! Будьте бдительны! Я использую только те контакты, которые указаны в моем аккаунте!!!