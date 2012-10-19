Художник-живописец, преподаватель,график,шаржист

КАРТИНЫ (Портреты) на заказ и по каталогу от автора. В любое время суток можно купить

картину.

Частные уроки. Рисунок, живопись, композиция.(Возраст - от 12 до 50) Индивидуальное

обучение.

Подготовка в ВУЗы, худ. училище, худ. и арх. лицеи.

ЭКСКЛЮЗИВ для организаций и частных лиц!

К юбилею фирмы или начальника, Дням Рожденья или любым другим торжествам - КОМИКС большого

формата на всю фирму. От 1 до 15 человек в листе. Цветной или Ч/Б. Только ручная графика,

ед. экземпляр. Придумаю свой сюжет или воплощу Ваш. Возможно - выезд художника на

корпоратив - рисование влет на месте.