Сергей Кроповинский kropovinskiykropovinskiy
58 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Художник-живописец, преподаватель,график,шаржист
КАРТИНЫ (Портреты) на заказ и по каталогу от автора. В любое время суток можно купить
картину.
Частные уроки. Рисунок, живопись, композиция.(Возраст - от 12 до 50) Индивидуальное
обучение.
Подготовка в ВУЗы, худ. училище, худ. и арх. лицеи.
ЭКСКЛЮЗИВ для организаций и частных лиц!
К юбилею фирмы или начальника, Дням Рожденья или любым другим торжествам - КОМИКС большого
формата на всю фирму. От 1 до 15 человек в листе. Цветной или Ч/Б. Только ручная графика,
ед. экземпляр. Придумаю свой сюжет или воплощу Ваш. Возможно - выезд художника на
корпоратив - рисование влет на месте.
Портфолио
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