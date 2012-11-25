krotik13

Ирина Руднева krotik13

 
48 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Вэб Дизайнер. Разработка дизайна сайтов и полиграфии

Разработка сайтов под ключ (дизайн, программирование). Разработка логотипов, фирменного стиля, флэш-аннимаций.

Дизайн сайта
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