Вэб Дизайнер. Разработка дизайна сайтов и полиграфии
Разработка сайтов под ключ (дизайн, программирование). Разработка логотипов, фирменного стиля, флэш-аннимаций.
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Портфолио
- ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ДЛЯ БОКСЕРОВ143 просмотра
- ПРОМО-САЙТ FERRERO-CAPPUCCINO184 просмотра
- КИНДЕР-СЮРПРИЗ194 просмотра
- Ресторан Медея131 просмотр
- РЕСТОРАН МЕДЕЯ133 просмотра
- NEWFISH - РЫБА В УПАКОВКЕ126 просмотров
- Компания M7 Software128 просмотров
- Российский Институт Политических Технологий и Бизн150 просмотров
- Институт В.В. Жириновского197 просмотров
- Торговая компания «КРАСМО».115 просмотров
- ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КРАСМО»142 просмотра
- Дизайн Интерьеров143 просмотра