krrrasota

Елена krrrasota

 
44 годаУкраина/Ровно
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Alenkalutsk
Алёна 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Рерайт статьи
Елена отличный заказчик! Четко ставит задачу, своевременно оплачивает заказ. Всем рекомендую.
Спасибо за работу! Грамотно и вовремя - что еще нужно!
Ответный отзыв
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Статья о Королевских скачках
Заказчик что надо) Чёткое ТЗ, быстрая оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Спасибо за статью! Готовлю новое задание ))
Ответный отзыв
gaalferov
Геннадий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Доработка интернет-магазина
Собственно уже и писать нечего, данный заказчик перешел в разряд постоянных клиентов, с которыми легко и интересно работать :) Одно лишь могу пожелать, дальнейшего процветания вашего бизнеса, ведь от ваших успехов зависит и моя загрузка. Советую всем данного заказчика.
Спасибо за молниеносную работу, советы и подсказки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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gaalferov
Геннадий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Создать Яндекс xml-файл
Все как всегда отлично. Всем советую данного заказчика как адекватного и просто хорошего человека.
Спасибо Геннадию очередной раз! Очень импонирует ваша ответственность, быстрая реакция, помощь в нестандартных ситуациях и дельные советыю В общем, я очень довольна.
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gaalferov
Геннадий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$30
10 баллов
11 лет назад
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Четкое ТЗ и своевременная оплата. С наступающим новым годом, желаю Вам успехов в бизнесе 2013 году. Всем советую данного заказчика, как ответственного и добропорядочного.
В очередной раз быстро и четко! Спасибо за проделанную работу и дельные советы! С вами легко и надежно! Удачных вам праздников! И только самых лучших клиентов! P.S. Сразу после НГ я к вам! ))
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