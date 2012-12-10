Рерайт статьи по моему исходнику (женская тематика)
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Написать статью о Королевских скачках 2013 (упор на головные уборы).Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо привлечь в группу (женская тематика, продажа женских аксессуаров) 1 тысячу женщин из Украины (не ботов, не фейков), только реальные пользователи.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
1. Возможность заходить на сайт через соцсети. 2. Переадресация на главную, если товар не существует или отключен. 3. Корзина (полное обновление).Завершен11 лет назад
- $50
Создать файл Яндекс Маркет вот такого типа http://static-cache.ua.uaprom.net/xml_sample_yandex.xml?r=75492Завершен11 лет назад
- $50
- ідентифікатор інтернет магазину (користувача) code="" - код товару - ідентифікатор категорії - ідентифікатор бренду (може бути назва бренду) - ідентифікатор країни виробника (може бути назва країни) - ціна товару - лінк на маленький малюнок - ...Завершен11 лет назад
Сайт очень медленно грузится. Хостинг ответил, что нужна оптимизация, есть битые таблицы. Соотвественно нужна оптимизация базы данных и устранение неполадок в джумле.Завершен11 лет назад