Завод «МосПроектСтрой» занимается изготовлением нестандартных металлоконструкций, среди которых, например, перила для лестниц из нержавейки, металлические лестницы, навесы, козырьки и многое другое. Кроме того МоспроектСтрой предлагает услуги по рубке металла и вальцовки. Вся продукция компании изготавливается на новейшем оборудовании и по лучшим технологиям. К каждому клиенту компания осуществляет индивидуальный подход, который сопровождается гибкой ценовой политикой, а также комплексным и быстрым обслуживанием.