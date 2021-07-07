kruglov_ad

Частный маркетолог Евгений Круглов

Выполню бесплатный аудит вашего сайта и рекламной кампании и увеличу количество заявок с сайта.

При выборе маркетолога часто встает вопрос: «К кому обратиться: к частному специалисту или в компанию?». Конечно же, положительные и

отрицательные стороны есть с обоих сторон и каждый выбирает наиболее

выгодный вариант для себя. В этом посте я расскажу, почему стоит

работать со мной.

• Экономия денег и времени

• Большой опыт работы

• Комплексный подход

• Долгосрочная стратегия

• Регулярная отчетность

• Всегда на связи