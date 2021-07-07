kruglov_ad

Частный маркетолог Евгений Круглов
Выполню бесплатный аудит вашего сайта и рекламной кампании и увеличу количество заявок с сайта.
При выборе маркетолога часто встает вопрос: «К кому обратиться: к частному специалисту или в компанию?». Конечно же, положительные и
отрицательные стороны есть с обоих сторон и каждый выбирает наиболее
выгодный вариант для себя. В этом посте я расскажу, почему стоит
работать со мной.
• Экономия денег и времени
• Большой опыт работы
• Комплексный подход
• Долгосрочная стратегия
• Регулярная отчетность
• Всегда на связи
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