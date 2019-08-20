В поиске интересных проектов и заданий
Чем могу быть полезна:
- Администрирование сайтов (наполнение контентом, подбор контента, улучшение визуала страниц)
- SEO-аудит сайта (опыт работы в seo - более 2 лет, помогу улучшить ваш сайт, выявлю уязвимые места, предложу дальнейшую стратегию развития в вашей сфере)
- Контент-планирование для соцсетей (Instagram, VK)
- Администрирование Instagram (составление контент-плана (посты+сторис), запуск таргетированной рекламы, увеличение количества реальных целевых подписчиков, поддержка профиля в активном состоянии)
- Оформление соцсетей (помогу найти свой индивидуальный стиль, сформировать УТП, подобрать офферы для ЦА)
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Opencart
были проблемы, но всё ок
Ответный отзыв
Не совсем корректно поставлена задача и заказчик долго не выходил на связь