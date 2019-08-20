krupichkina

Маргарита krupichkina

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
В поиске интересных проектов и заданий

Чем могу быть полезна:

  • Администрирование сайтов (наполнение контентом, подбор контента, улучшение визуала страниц)
  • SEO-аудит сайта (опыт работы в seo - более 2 лет, помогу улучшить ваш сайт,  выявлю уязвимые места, предложу дальнейшую стратегию развития в вашей сфере)
  • Контент-планирование для соцсетей (Instagram, VK)
  • Администрирование Instagram (составление контент-плана (посты+сторис), запуск таргетированной рекламы, увеличение количества реальных целевых подписчиков, поддержка профиля в активном состоянии)
  • Оформление соцсетей (помогу найти свой индивидуальный стиль, сформировать УТП, подобрать офферы для ЦА)
Все кейсы могу предоставить в личной переписке. 
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Отзывы заказчиков

shweder
Марат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Скопировать товары на opencart
Opencart
были проблемы, но всё ок
Не совсем корректно поставлена задача и заказчик долго не выходил на связь
Ответный отзыв