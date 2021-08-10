krushinskaya_e

Екатерина krushinskaya_e

 
48 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
B2B маркетинг - от разработки стратегии до её реализации

20 лет работы в B2B маркетинге научили меня глубоко понимать специфику B2B компаний; в короткие сроки погружаться в любой бизнес - от сельского хозяйства до Digital.

Владею всеми инструментами контент-, директ-, ивент- и social-media-маркетинга. Отлично пишу экспертные статьи для любых бумажных и электронных СМИ.

Предлагаю Вам свои услуги:

  • Проведение исследований
  • Разработка позиционирования и стратегии продвижения
  • Копирайтинг
  • Создание презентаций
  • Ведение копоративных сайтов
  • Ведение страниц в социальных сетях
‌Узнать больше о моей работе Вы можете по ссылке: https://taplink.cc/marketing_krushinskaya.

Этапы работы:

  • Общение в скайпе/ватсапп/телеграмм по проекту
  • Составление тех задания
  • Предоплата
  • Выполнение работ в строго оговоренные сроки, с предоставлением ежедневной или еженедельной отчетности
  • Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.