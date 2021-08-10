krushinskaya_e

B2B маркетинг - от разработки стратегии до её реализации
20 лет работы в B2B маркетинге научили меня глубоко понимать специфику B2B компаний; в короткие сроки погружаться в любой бизнес - от сельского хозяйства до Digital.
Владею всеми инструментами контент-, директ-, ивент- и social-media-маркетинга. Отлично пишу экспертные статьи для любых бумажных и электронных СМИ.
Предлагаю Вам свои услуги:
- Проведение исследований
- Разработка позиционирования и стратегии продвижения
- Копирайтинг
- Создание презентаций
- Ведение копоративных сайтов
- Ведение страниц в социальных сетях
Этапы работы:
- Общение в скайпе/ватсапп/телеграмм по проекту
- Составление тех задания
- Предоплата
- Выполнение работ в строго оговоренные сроки, с предоставлением ежедневной или еженедельной отчетности
- Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.
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