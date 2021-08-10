krushinskaya_e

B2B маркетинг - от разработки стратегии до её реализации

20 лет работы в B2B маркетинге научили меня глубоко понимать специфику B2B компаний; в короткие сроки погружаться в любой бизнес - от сельского хозяйства до Digital.

Владею всеми инструментами контент-, директ-, ивент- и social-media-маркетинга. Отлично пишу экспертные статьи для любых бумажных и электронных СМИ.

Предлагаю Вам свои услуги:

Проведение исследований

Разработка позиционирования и стратегии продвижения

Копирайтинг

Создание презентаций

Ведение копоративных сайтов

Ведение страниц в социальных сетях

‌Узнать больше о моей работе Вы можете по ссылке: https://taplink.cc/marketing_krushinskaya

Этапы работы: