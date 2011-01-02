PHP, MySQL, JS, Перевод, Рерайтинг

Занимаюсь програмированием PHP, MySQL, JS уже несколько лет. Принимал участие в разработке одной крупной и успешной онлайн-игры (аналог БК). Работаю достаточно быстро и недорого. Знание русского, английского, американского и испанского языков. Учусь в сфере Международных Отношений. Хорошо знаком с Североамериканским регионом. Могу осуществлять русско-английский и англо-русский перевод статей, как художественного, так и технического характера. Так же, занимаюсь качественным рерайтингом статей, публикаций.