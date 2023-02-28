QA Engineer

2 года опыта в обеспечении качества:



Провожу анализ и тестирование требований.

Веду и предоставляю необходимую документацию: тестовые стратегии, тест-кейсы, чек-листы, баг-репорты

Отправляю полный отчет о проведенном тестировании.

Гарантирую:

1. 100%. Результат Вы получите полное соответствие ожидаемого и фактического результата,.

2. Постоянную обратную связь. Я на связи большую часть времени суток и на все вопросы отвечаю оперативно.

3. Полную конфиденциальность. Вся рабочая информация не разглашается и не хранится на незащищенных устройствах.



