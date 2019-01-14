Не выбираю легких путей

Официально занимаюсь копирайтингом 2 года, работаю в сфере сео и смм продвижения.

Под силу различные тематики, пишу тексты как технические, так и творческие.

Имею журналистский опыт, пишу для периодических изданий.

Детально изучаю проект, соблюдаю дедлайны и требования, которые указаны в ТЗ.

Умею органично вводить в текст ключевые слова и писать без воды.