Юлия Савченко krutiniochka_junkrutiniochka_jun
32 годаУкраина/Черкассы
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Не выбираю легких путей
Официально занимаюсь копирайтингом 2 года, работаю в сфере сео и смм продвижения.
Под силу различные тематики, пишу тексты как технические, так и творческие.
Имею журналистский опыт, пишу для периодических изданий.
Детально изучаю проект, соблюдаю дедлайны и требования, которые указаны в ТЗ.
Умею органично вводить в текст ключевые слова и писать без воды.
Портфолио
- Тексты о прокате авто (внешнее размещ.)108 просмотров
- Тексты о японской косметике для внешнего размещ.90 просмотров