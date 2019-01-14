krutiniochka_jun

Юлия Савченко krutiniochka_jun

 
32 годаУкраина/Черкассы
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Не выбираю легких путей

Официально занимаюсь копирайтингом 2 года, работаю в сфере сео и смм продвижения. 

Под силу различные тематики, пишу тексты как технические, так и творческие.

Имею журналистский опыт, пишу для периодических изданий.

Детально изучаю проект, соблюдаю дедлайны и требования, которые указаны в ТЗ.

Умею органично вводить  в текст ключевые слова и писать без воды.