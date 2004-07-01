программист, администратор БД

Дата рождения: 20.05.1977 г.

Семейное положение: женат

Адрес: г. Киров

Эл.почта: [email protected]

ICQ: 320139257

Образование:

1994 - 1999 Вятский государственный технический университет,

факультет автоматики и вычислительной техники,

кафедра конструирования и производства

электронно-вычислительной аппаратуры.

Бакалавр по специальности

«Телекоммуникации»

Инженер по специальности

«Бытовая радиоэлектронная аппаратура»

2005 - 2005 Учебный центр "Трайтек",

Oracle DBA Fundamentals I-II

Опыт работы:

06.1999 – 09.1999 ЧП Тимкин Д.В. (фотолаборатория)

Должность: дизайнер компьютерной графики

Обязанности: цифровая обработка изображений,

настройка и ремонт компьютерной и орг. техники.

10.1999 – 07.2004 Региональный отдел информационного обеспечения.

Должность: инженер, старший инженер

Обязанности: проектирование, разработка,

сопровождение серверной части БД и клиентского

программного обеспечения. Настройка,

обслуживание, ремонт компьютерной техники.

Обучение персонала работе с компьютером и

программным обеспечением.

Документооборот и делопроизводство.

09.2002 – 07.2003 Кировский филиал Московской финансово-

юридической академии

Должность: преподаватель

Обязанности: проведение занятий по

дисциплинам «Информатика», «Программирование»

07.2004 - настоящее время

Центр автоматизиции и информационных технологий

Кировского филиала ОАО "ВолгаТелеком"

Должность: инженер

Обязанности: установка, настройка и

администирование серверов баз данных,

файл/принт/терминал/web-серверов.

Разработка и сопровождение серверной части БД

и клиентского программного обеспечения

для бухгалтерского, экономического

и статистического учета, билинговые системы

для телефонии, IP-телефонии, интернет доступа.

Разработка и поддержка корпоративного сайта

для работы с потребителями услуг.

Разработка, настройка и поддержка

интернет-салона.

Профессиональные навыки:

MS SQL Server, Администрирование, тюнинг, проектирование БД,

Oracle, резервирование, standby, миграция, разработка

OracleForms серверной и клиентской частей ПО.

T-SQL, PL/SQL - написание скриптов,

хранимых процедур и функций, SQL- запросы

любой сложности. Опыт работы – 6 лет.

Access, Clarion, Разработка и сопровождение баз данных.

Paradox, FoxPro Опыт работы – 7 лет.

Delphi, Разработка и сопровождение прикладного

Builder, ПО и приложений для баз данных на MS SQL Server,

Clarion, Oracle, Access, Clarion, Paradox, FoxPro;

Perl, интеграция баз данных различных

gcc, Qt форматов. Отчеты в Fast Report,

Crystal Report. Опыт работы – 10 лет.

Apache, Разработка и администрирование web-сайтов и

Macromedia приложений. Модуль modplsql для Appache for Oracle.

Dreamweaver, Опыт работы - 2 года.

html, xml,

JavaScript

PhotoShop, Обработка фотографий, ретушь, коллажи, фотомонтаж.

CorelDraw, Наглядные графики, чертежи, диаграммы.

MS Visio, Графика для web.

MS Office Работа с документами, электронными таблицами.

Опыт работы – 10 лет.

MS DOS, Windows, Установка, настройка и администрирование

Suse Linux,SLES рабочих станций и серверов.

Дополнительно: Прокладка сети и настройка сетевого оборудования.

Десятипальцевый метод набора на клавиатуре.

Технический английский язык

(чтение и перевод документации).

Водительское удостоверение категорий АВ.

Загранпаспорт.

Личные качества: Исполнительность, коммуникабельность, ответственность,

аккуратность, способность и желание обучаться,

умение работать в команде.