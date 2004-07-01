программист, администратор БД
Дата рождения: 20.05.1977 г.
Семейное положение: женат
Адрес: г. Киров
Эл.почта: [email protected]
ICQ: 320139257
Образование:
1994 - 1999 Вятский государственный технический университет,
факультет автоматики и вычислительной техники,
кафедра конструирования и производства
электронно-вычислительной аппаратуры.
Бакалавр по специальности
«Телекоммуникации»
Инженер по специальности
«Бытовая радиоэлектронная аппаратура»
2005 - 2005 Учебный центр "Трайтек",
Oracle DBA Fundamentals I-II
Опыт работы:
06.1999 – 09.1999 ЧП Тимкин Д.В. (фотолаборатория)
Должность: дизайнер компьютерной графики
Обязанности: цифровая обработка изображений,
настройка и ремонт компьютерной и орг. техники.
10.1999 – 07.2004 Региональный отдел информационного обеспечения.
Должность: инженер, старший инженер
Обязанности: проектирование, разработка,
сопровождение серверной части БД и клиентского
программного обеспечения. Настройка,
обслуживание, ремонт компьютерной техники.
Обучение персонала работе с компьютером и
программным обеспечением.
Документооборот и делопроизводство.
09.2002 – 07.2003 Кировский филиал Московской финансово-
юридической академии
Должность: преподаватель
Обязанности: проведение занятий по
дисциплинам «Информатика», «Программирование»
07.2004 - настоящее время
Центр автоматизиции и информационных технологий
Кировского филиала ОАО "ВолгаТелеком"
Должность: инженер
Обязанности: установка, настройка и
администирование серверов баз данных,
файл/принт/терминал/web-серверов.
Разработка и сопровождение серверной части БД
и клиентского программного обеспечения
для бухгалтерского, экономического
и статистического учета, билинговые системы
для телефонии, IP-телефонии, интернет доступа.
Разработка и поддержка корпоративного сайта
для работы с потребителями услуг.
Разработка, настройка и поддержка
интернет-салона.
Профессиональные навыки:
MS SQL Server, Администрирование, тюнинг, проектирование БД,
Oracle, резервирование, standby, миграция, разработка
OracleForms серверной и клиентской частей ПО.
T-SQL, PL/SQL - написание скриптов,
хранимых процедур и функций, SQL- запросы
любой сложности. Опыт работы – 6 лет.
Access, Clarion, Разработка и сопровождение баз данных.
Paradox, FoxPro Опыт работы – 7 лет.
Delphi, Разработка и сопровождение прикладного
Builder, ПО и приложений для баз данных на MS SQL Server,
Clarion, Oracle, Access, Clarion, Paradox, FoxPro;
Perl, интеграция баз данных различных
gcc, Qt форматов. Отчеты в Fast Report,
Crystal Report. Опыт работы – 10 лет.
Apache, Разработка и администрирование web-сайтов и
Macromedia приложений. Модуль modplsql для Appache for Oracle.
Dreamweaver, Опыт работы - 2 года.
html, xml,
JavaScript
PhotoShop, Обработка фотографий, ретушь, коллажи, фотомонтаж.
CorelDraw, Наглядные графики, чертежи, диаграммы.
MS Visio, Графика для web.
MS Office Работа с документами, электронными таблицами.
Опыт работы – 10 лет.
MS DOS, Windows, Установка, настройка и администрирование
Suse Linux,SLES рабочих станций и серверов.
Дополнительно: Прокладка сети и настройка сетевого оборудования.
Десятипальцевый метод набора на клавиатуре.
Технический английский язык
(чтение и перевод документации).
Водительское удостоверение категорий АВ.
Загранпаспорт.
Личные качества: Исполнительность, коммуникабельность, ответственность,
аккуратность, способность и желание обучаться,
умение работать в команде.