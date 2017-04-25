kruzenstern

художник -скетчер http://krempovskiy.deviantart.com/gallery/

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Контактные данные

тел. +38 (063) 6118208, E-mail: [email protected]

Дата рождения

08.05.1981

Цель

Стабильный доход от любимого дела. Развитие и самореализация в творческом коллективе

Желаемая должность

Художник - скетчер

Портфолио

https://www.artstation.com/artist/olgerd http://krempovskiy.deviantart.com/gallery/

Образование

2000–2005 г.

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, Киев, Украина. Специализация: график дизайнер1994-2000 г.Художественная школа им. Т.Г. Шевченка, Киев, Украина

Опыт работы

2014–2016 г.

2D художник

Anitsoy Studio, Киев

2009–2014 г.

Скетчер ArtFactory, Киев

Профессиональные навыки

Создание игровых уровней и концепций, разработка и прорисовка персонажей и локаций, воплощение креативных идей, академический рисунок от руки (высокий уровень)

Компьютерные навыки

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 2D graphics, 3Dmax, векторная и растровая графика

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