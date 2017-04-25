kruzenstern

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Контактные данные
тел. +38 (063) 6118208, E-mail: [email protected]
Дата рождения
08.05.1981
Цель
Стабильный доход от любимого дела. Развитие и самореализация в творческом коллективе
Желаемая должность
Художник - скетчер
Портфолио
https://www.artstation.com/artist/olgerd http://krempovskiy.deviantart.com/gallery/
Образование
2000–2005 г.
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, Киев, Украина. Специализация: график дизайнер1994-2000 г.Художественная школа им. Т.Г. Шевченка, Киев, Украина
Опыт работы
2014–2016 г.
2D художник
Anitsoy Studio, Киев
2009–2014 г.
Скетчер ArtFactory, Киев
Профессиональные навыки
Создание игровых уровней и концепций, разработка и прорисовка персонажей и локаций, воплощение креативных идей, академический рисунок от руки (высокий уровень)
Компьютерные навыки
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 2D graphics, 3Dmax, векторная и растровая графика
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