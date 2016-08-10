krylov-andrey

Отлично знаю:

Потому что сайтами занимаюсь уже почти 9 лет и без верстки в этом деле никуда. Верстаю всегда без фреймворков (то есть без Bootstrap и подобных), так как обычно в дальнейшем без "пол

литра" не разобраться (а я, к сожалению, трезвенник). Но на непонятность моего кода никто никогда не жаловался, а наоборот - хвалили за понятность.

Большинство сайтов создается с прицелом на продвижение, поэтому о семантичности верстки я так же не забываю (такие вещи уже на автомате делаются). Ну и тренд последних лет - адаптивность, - от меня не скрылся. Возможны варианты как изначальной верстки под все разрешения и устройства, так и редактирования уже работающих сайтов под адаптив.

PHP

С ним у меня так же очень тесные отношения. Написано несколько движков под разные цели, а так же ботов, доработок различных CMS и написание модулей к ним. Очень часто мои скрипты работают в связке с AJAX'ом (по сути используются как API). Написанием парсеров так же занимаюсь.

iMacros

Обожаю этого чудо-помощника) Частенько бывает полезным при массовой смене заголовков на сайте да и вообще в любых рутинных задачах. Большая часть написанного для iMacros'а это боты для соц.сетей и других похожих сайтов (SMM-щики поймут). Пишу в большинстве случаев на JS, а не на языке аймакроса, ибо он не очень гибок (циклов и условий нет - а это серьезная беда). Причем умею работать даже с прокси, что не каждому дано)

SMS-оповещение и другие мелкие скрипты

Решил выделить отдельным пунктом, потому что большинство заказчиков не подозревают, что получать смски при заказе звонка с сайта или покупке товара (и в любых других случаях, которые могут посчитаться важными и срочными) - обычная и недорогая практика. Обращайтесь!