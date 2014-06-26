Журналист, видеомейкер, фотограф, специалист внутрикорп. коммуникаций

Профессиональный журналист с большим опытом работы в сфере корпоративных коммуникаций.

Полностью разработаю, сниму и смонтирую корпоративные игровые и обучающие видео для вашей компании, создам концепцию корпоративной газеты, проведу аудит вашей существующей газеты (или интранета) и расскажу, как сделать, чтобы сотрудники читали её по утрам вместо излюбленных лент новостей, обсуждали и мечтали оказаться на её страницах.

Работала с такими крупными холдингами как ЦВ Протек и Urban Group.