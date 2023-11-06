krystyna_loz

UX/UI, Web-Design+Mobile Design

Мене звати Крістіна Лозниця, і я професійний UX/UI, Web-Design+Mobile Design з 1 роком досвіду у створенні візуально привабливих і користувачоорієнтованих інтерфейсів, адаптивів та мобільних додатків.

Моя експертиза:

Розробка інтерфейсів для веб сайтів і мобільних додатків.

Проведення досліджень користувачів.

Проектування користувацьких шляхів та прототипів.

Відповідність дизайну сучасним трендам.

Оптимізація для найкращої користувацької взаємодії та конверсії

Я пропоную: