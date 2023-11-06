krystyna_loz

UX/UI, Web-Design+Mobile Design
Мене звати Крістіна Лозниця, і я професійний UX/UI, Web-Design+Mobile Design з 1 роком досвіду у створенні візуально привабливих і користувачоорієнтованих інтерфейсів, адаптивів та мобільних додатків.
Моя експертиза:
Розробка інтерфейсів для веб сайтів і мобільних додатків.
Проведення досліджень користувачів.
Проектування користувацьких шляхів та прототипів.
Відповідність дизайну сучасним трендам.
Оптимізація для найкращої користувацької взаємодії та конверсії
Я пропоную:
Індивідуальний підхід до кожного проекту.
Високу якість дизайну та увагу до деталей.
Зауваження клієнтів і швидке внесення змін.
Дотримання строків та доступні ціни.