krystyna_loz

Кристина Лозниця krystyna_loz

 
27 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UX/UI, Web-Design+Mobile Design

Мене звати Крістіна Лозниця, і я професійний UX/UI, Web-Design+Mobile Design з 1 роком досвіду у створенні візуально привабливих і користувачоорієнтованих інтерфейсів, адаптивів та мобільних додатків.

Моя експертиза:

  • Розробка інтерфейсів для веб сайтів і мобільних додатків.

  • Проведення досліджень користувачів.

  • Проектування користувацьких шляхів та прототипів.

  • Відповідність дизайну сучасним трендам.

  • Оптимізація для найкращої користувацької взаємодії та конверсії

Я пропоную:

  • Індивідуальний підхід до кожного проекту.

  • Високу якість дизайну та увагу до деталей.

  • Зауваження клієнтів і швидке внесення змін.

  • Дотримання строків та доступні ціни.