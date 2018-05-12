krytavegys

Full stack developer

С 2011 года занимаюсь разработкой (по предоставленным PSD макетам), доработкой, поддержкой, наполнением, оптимизацией сайтов.

Имею опыт восстановления работоспособности сайта, копировании сайта на современную CMS WordPress, доработки сайта, поисковой оптимизации, оптимизации быстродействия сайта, адаптивной верстки.

В большинстве случаев для создания сайта использую CMS Wordpress, так как считаю ее самой удобной для себя платформой для разработки.

После создания сайта клиент получает:

— готовый продукт, который сделан согласно макетам или ТЗ;

— удобное управление / добавление новой информации на сайте;

— краткую инструкцию по использованию сайта для контент — менеджера;

— адекватное поведение сайта на моб. устройствах (по желанию).

Есть опыт работы с такими cms как: drupal 6/7, joomla, opencart, prestashop.