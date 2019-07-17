kryukovakryu

Настройка рекламы Яндекс.Директ

Профессиональные навыки: настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс.Директ; подключение метрики и настройка целей; сбор семантики; создание кампаний на поиск и РСЯ; написание продающих объявлений; работа в веб-интерфейсе и в Директ.Коммандере.

Обучение пройдено у сертифицированного директолога. Есть примеры работ.

В моей первой рекламной кампании с первого же бюджета заявок стало больше, клиент доволен и хочет продолжать сотрудничество!