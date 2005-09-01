Образование:

09.2005 — 06.2010 Высшее гуманитарное: Новосибирский государственный технический университет. Регионоведение (востоковедение, японский язык).

Дополнительное образование:

Стажировка в Японии (г. Токио) от Министерства Иностранных Дел Японии, декабрь 2009г.

Курсы : «Теория и практика перевода с восточных языков», «Теория и практика технического перевода с японского языка» в НОЦ «Восток-Запад» при кафедре Международных отношений и Регионоведения НГТУ, сентябрь 2008г. — февраль 2010г.

Призер конкурсов устных выступлений на японском языке среди студентов Западной Сибири при МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» (2006г., 2008г.), победитель открытого конкурса НГТУ устных выступлений на японском языке «Сибирский каллейдоскоп» (2008г.)

Сертификаты:

2009 — Japanese Language Proficiency Test, The Japan Foundation, Level 2

2008 — Japanese Language Proficiency Test, The Japan Foundation, Level 3

2007 — Japanese Language Proficiency Test, The Japan Foundation, Level 4.

Профессиональный опыт:

Общий стаж - 1 год

09.2009 — 07.2010 Последовательный, письменный переводчик с/на японский язык, частное лицо

ПК: Microsoft Office (опытный пользователь), Mac OS.

Языки: английский (Upper Intermediate), японский ( Level 2 Japanese Language Proficiency Test), немецкий (B1).

Возьмусь за письменные переводы в языковых парах японский-русский, английский-русский, японский-английский. Есть опыт редактирования текстов. Технический перевод, тексты общей тематики, также опыт перевода текстов узкой специализации - финансы, банковское дело, исторические статьи, политика, коммерция, экология.

Качественное исполнение и оперативность гарантирую.