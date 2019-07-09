kryvorot1970

Пишу на замовлення: -вірші (на будь-яку тему,яка не суперечить нормам моралі); -пісні (дитячі в тому числі); -привітання до днів народжень та ін. свят

Пропоную свою співпрацю. Щоденно пишу вірші на різноманітну тематику (українською та якщо є необхідність російською мовами). Можу писати привітання, в тому числі тексти на різножанрову музику, рекламні слогани. Маю шість збірників віршів. Вийшла телепередача за моєю участю. https://www.youtube.com/watch?v=1FftcdQx1-s Провів три творчі вечори з презентаціями https://nubip.edu.ua/node/24766https://nubip.edu.ua/node/36417https://nubip.edu.ua/node/51684https://youtu.be/IZX5_jRpkwkhttps://youtu.be/bDzUlK_uB0chttp://libkor.com.ua/php/editions_files/Pervotsvit.pdf (ст.86-89) З моєю творчістю можна ознайомитися на сайтах (щоденно оновлюються): http://www.poetryclub.com.ua/author.php?id=25285https://www.stihi.ru/avtor/kryvorot1970https://youtu.be/6szjIvmy0rQ По місцю роботи (НУБіП України) постійно відбуваються поетичні вечори. https://nubip.edu.ua/node/58212 Проводжу тематичні заходи до різних подій https://nubip.edu.ua/node/60489 Чекаю цікавих пропозицій. http://www.nbuv.gov.ua/node/3776http://www.nbuv.gov.ua/node/3875http://www.nbuv.gov.ua/node/4372