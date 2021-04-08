kryzhanovska

Ведущая, актриса, комик

▪︎Чёткая дикция;

▪︎Английский на уровне B2. Друзья из Британии сказали, что по моему акценту невозможно сказать, что я из славянских стран. Свободно говорю, с американским акцентом;

▪︎Обучаю инструкторов студии, в которой я работаю маркетологом, как правильно говорить, проводить эфиры и выступать на публике.

В 5 лет забирала в родителей диктофон и что-то долго-долго рассказывала. Обожала становиться на стул и рассказывать стихи. Понимая эту склонность, начала учиться в этом направлении, проходила курсы актёрского мастерства. Выступала в театре со 150 зрителями.

Ведущая на странице https://instagram.com/mantra_house_lviv;

здесь можна увидеть один из моих эфиров:

https://www.instagram.com/tv/CMU9xU3FN4c/?igshid=19bvah73nbh0t