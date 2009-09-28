Разработка логотипов

Стараюсь чтобы работы приносили заказчику пользу.

Люблю чтобы было просто и со вкусом.

Не люблю незаконченных дел.

Специализируюсь:

разработка логотипов

дизайн сайтов (сотрудничаю с програмистом, возможна html-верстка)

В портфолио представлены мои работы, чтобы Вы могли оценить уровень и качество.

Образование: второе высшее, учусь на 4м курсе в СФУ, архитектурный факультет,

специальность: дизайн архитектурной среды

Контактная информация:

e-mail: [email protected]

ICQ 497-171-218