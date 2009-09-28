Разработка логотипов
Стараюсь чтобы работы приносили заказчику пользу.
Люблю чтобы было просто и со вкусом.
Не люблю незаконченных дел.
Специализируюсь:
разработка логотипов
дизайн сайтов (сотрудничаю с програмистом, возможна html-верстка)
В портфолио представлены мои работы, чтобы Вы могли оценить уровень и качество.
Образование: второе высшее, учусь на 4м курсе в СФУ, архитектурный факультет,
специальность: дизайн архитектурной среды
Контактная информация:
e-mail: [email protected]
ICQ 497-171-218
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